Конфликт между создателями Hamster Kombat поставил под вопрос ее выход на криптобиржу

Между создателями популярной игры Hamster Kombat разгорелся корпоративный конфликт, который поставил под вопрос ее выход на криптовалютную биржу Binance. Подробности публикует "Лента.ру".

По информации издания, предприниматель Эдуард Гуринович, называющий себя владельцем Hamster Kombat, открестился от IT-холдинга AD.RU и портала с мобильными играми Arenum, на базе которого была создана "тапалка".

Как рассказал изданию гендиректор AD.RU Антон Горшков, сотрудничество холдинга с Гуриновичем началось в 2020 году с создания Arenum, однако платформа с тех пор прибылью с инвесторами не делилась, объясняя это тем, что деньги идут на новые игры и тестирование гипотез. После запуска Hamster Kombat весной 2024-го Гуринович, с его слов, и вовсе заявил, что Arenum не имеет к Hamster Kombat никакого отношения.

"В июне я предложил Гуриновичу встретиться, чтобы обсудить нашу позицию в проекте или наш выход из него. Встреча проходила в достаточно странной атмосфере. Сначала он сказал, мол, не переживайте, к осени денег будет столько, что хватит всем. А потом вдруг: "Вы не имеете никакого отношения к проекту. Да, мы использовали команду, но название другое". При этом AD.RU участвовал в проекте более четырех лет и не только деньгами, но и разработкой механик, которые позже были применены в Hamster Kombat", — подчеркнул Горшков.

Сложившийся конфликт холдинг планирует решать в правовом поле, и, по словам предпринимателя, досудебная претензия уже отправлена.