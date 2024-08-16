Bungie начала расследование пропажи никнеймов игроков в Destiny 2

Недавно в условно-бесплатном шутере Destiny 2 вышло очередное обновление. Увы, вместе с ним в игру пришла и серьёзная проблема — некоторые пользователи начали сообщать об исчезновении своих никнеймов. При авторизации они получали уведомление о том, что заходят в игру впервые или самостоятельно изменили никнейм, а само прозвище заменяется на стандартное Guardian с числовым номером.

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Разработчики из Bungie подтвердили наличие проблемы и начали её расследование. Источник ошибки был обнаружен — на серверы игры уже внесли изменения, чтобы не повторить ситуацию в будущем. Что касается пострадавших игроков, то в Bungie все ещё ищут решение проблемы, но разработчики как минимум планируют раздать потерпевшим токены на смену никнейма.

Пока неизвестно, получится ли игрокам вернуть свои прошлые имена. В этом случае пользователи рискуют столкнуться с «кражей» предыдущего никнейма — потенциально его сможет присвоить себе любой другой игрок, особенно в случае прозвища с часто используемыми словами.

Напомним, что этим летом Destiny 2 получила масштабный аддон «Финальная форма», заслуживший высокие оценки критиков. После этого в студии прошли увольнения, однако Bungie не собирается отказываться от поддержки шутера и расскажет о его будущем в скором времени.