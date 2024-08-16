VR-версию GTA: San Andreas «заморозили на неопределенный срок»

VR-версия Grand Theft Auto: San Andreas для Meta Quest 2* была «заморожена на неопределённый срок». Компания лично подтвердила это в письме IGN и на YouTube.

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В настоящее время Meta* Quest занимается другими проектами, но «с нетерпением ждет возможности поработать с друзьями из Rockstar в будущем».

Grand Theft Auto: San Andreas VR анонсировали в 2021 году. Над проектом работала австралийская студия Video Games Deluxe, известная по L.A. Noire: The VR Case Files.

Ещё на анонсе сообщалось, что разработка VR-версии GTA: San Andreas велась на протяжении многих лет, но проект до сих пор не получил ни одной демонстрации.

*Американская компания Meta признана в РФ экстремистской организацией и внесена в перечень организаций, причастных к терроризму.