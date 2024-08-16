SAW сенсационно выбила FaZe Clan с IEM Cologne 2024

Португальский состав SAW неожиданно обыграл европейскую FaZe Clan в четвертьфинальном матче престижного турнира Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2.

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Фавориты неожиданно отдали первую карту (13:6 в пользу SAW на Inferno), но затем смогли сравнять счёт на Anubis (13:11). Решающий сет проходил в равной борьбе, но в итоге португальцы всё-таки забрали Nuke на «допах» — 16:14.

Завтра, 17 августа SAW сыграет в полуфинале, соперником Мутириса и Ко станет другой фаворит — Team Vitality. Матч начнётся в 16:45 по московскому времени.

Intel Extreme Masters Cologne 2024 по CS2 проходит с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках чемпионата 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.