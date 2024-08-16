Игрокам в Genshin Impact бесплатно раздадут пятизвездочного персонажа на выбор

Разработчики Genshin Impact сообщили о наградах в честь четвёртой годовщины с момента выпуска игры. Среди прочего, всем игрокам подарят легендарного персонажа.

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Каждый сам сможет выбрать пятизвёздочного героя из тех, что доступны в стандартном баннере — Дэхья, Кэ Цин, Мона, Ци Ци, Джинн, Тигнари и Дилюк. Авторы игры также отметили, что эта акция теперь будет проводиться каждый год

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Помимо этого, игроков ждёт стандартный набор в честь годовщины — 10 «круток» для баннера события, 1 600 примогемов и ресурсы для прокачки персонажей. В обновлении 5.0 также можно будет бесплатно получить нового четырёхзвёздочного героя — Качину.

HoYoverse также увеличили награды за прохождение новой главы сюжета в версии 5.0 (500 примогемов), тестового режима персонажей и различных ивентов в новом регионе Натлане.

Другие подробности со стрима, в том числе переработанную систему баннеров и другие награды можно увидеть в отдельном материале.