Названы топ-3 прибыльные игры в Steam в 2024 году

В I половине 2024 года на платформе Steam самыми прибыльными играми стали Counter-Strike 2, Helldivers 2 и Palworld, демонстрируя значительное превосходство как устоявшихся хитов, так и новых релизов.

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Counter-Strike 2, несмотря на свою многолетнюю историю, продолжает удерживать лидирующие позиции, собрав около $610 млн и подтвердив свою популярность среди геймеров.

Helldivers 2, вышедший в 2024 году шутер, удивил индустрию, заработав впечатляющие $450 млн, что делает его одним из самых успешных новых релизов года.

Palworld, также недавно выпущенная игра, достигла значительных высот, собрав около $375 млн, что подтверждает её привлекательность для широкой аудитории.

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Эти данные свидетельствуют о том, что как проверенные временем игры, так и новые проекты могут приносить существенные доходы, привлекая внимание пользователей и занимая лидирующие позиции на рынке.

Важно отметить, что игры с поддержкой внутриигровых покупок и дополнений, таких как Elden Ring, также показали хорошие результаты, укрепляя свои позиции среди самых успешных проектов.