Спустя четыре года Fortnite вернулась на iOS, но пока только в Европе

Epic Games с запуском нового сезона Fortnite объявила о выходе своего мобильного магазина для iOS и Android. Если на Android платформа доступна уже по всему миру, то на iOS пока только в Европе — в Британии и Японии запуск состоится в 2025 году, но Epic Games не остановится, пока магазин не будет доступен по всему миру.

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Сейчас в мобильном Epic Games Store будут доступны только три игры самой «Эпик» — Fortnite, Rocket League Sideswipe и Fall Guys Mobile. Компания намерена протестировать платформу до того, как допускать в неё проекты своих партнёров.

Все три игры, кстати, также доступны в AltStore — другом мобильном магазине для iOS, который недавно запустился (ему, кстати, Epic Games выдала грант для бесплатного использования обычными людьми, иначе бы им приходилось платить € 1,5 в год).