Шифром в Hamster Kombat на 15 и 16 августа оказалось слово FRIENDS

Разработчики Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданное слово было опубликовано в Telegram-канале «300 Криптанцев».

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Разгадавшие шифр с 15 по 16 августа игроки получат 1 миллион внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе.

Для ввода шифра используется азбука Морзе, доступная через раздел «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Короткое нажатие соответствует точке, длительное — тире. Для ввода слова FRIENDS используется следующая комбинация:

F: «. . – .»;

R: «. – .»;

I: «. .»;

E: «.»;

N: «– .»;

D: «– . .»;

S: «. . .».

Шифр действителен до 22:00 следующего дня, после чего секретное слово сменится.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают возможность обмена накопленных баллов на криптовалюту после листинга на бирже. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о сложности распределения токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на значительные заработки в игре.

Кроме Hamster Kombat в Telegram есть и другие крипто-игры, такие как Blum и Catizen.