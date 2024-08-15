Шифром в Hamster Kombat на 15 и 16 августа оказалось слово FRIENDS
Разработчики Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданное слово было опубликовано в Telegram-канале «300 Криптанцев».
Разгадавшие шифр с 15 по 16 августа игроки получат 1 миллион внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе.
Для ввода шифра используется азбука Морзе, доступная через раздел «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Короткое нажатие соответствует точке, длительное — тире. Для ввода слова FRIENDS используется следующая комбинация:
F: «. . – .»;
R: «. – .»;
I: «. .»;
E: «.»;
N: «– .»;
D: «– . .»;
S: «. . .».
Шифр действителен до 22:00 следующего дня, после чего секретное слово сменится.
Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают возможность обмена накопленных баллов на криптовалюту после листинга на бирже. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о сложности распределения токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на значительные заработки в игре.
Кроме Hamster Kombat в Telegram есть и другие крипто-игры, такие как Blum и Catizen.