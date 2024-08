Ветераны Call of Duty анонсировали шутер Defect с композитором Doom

Состоялся анонс Defect — многопользовательского шутера в стилистике киберпанка. За его создание взялась независимая студия emptyvessel, основанная в этом году ветеранами DOOM, Call of Duty и The Last of Us. К музыкальному сопровождению игры приложил руку небезызвестный Мик Гордон, чью музыку можно услышать в перезапуске DOOM (2016), его продолжении, а также в Atomic Heart.

© Соцсети

В анонсирующем трейлере можно взглянуть на игровой процесс. Игроки в составе команд из четырёх человек сражаются друг против друга на различных футуристических локациях. Арсенал состоит из брутального оружия будущего. Сам жестокий мир Defect показывает общество, в котором технологии стали «бременем».

Город в Defect управляется искусственным интеллектом, однако за превосходство также сражаются банды и коррумпированные правоохранительные органы. Движком выступает Unreal Engine 5, а в дополнение к командным битвам имеется кооперативный режим.

Релиз Defect состоится на PC в Steam, но точная дата названа не была. Обещаны внутриигровые покупки, а также кросс-платформенный мультиплеер. Из-за этого можно предположить об условно-бесплатном распространении шутера и дальнейшем выходе на консолях.