Новый баг Diablo 4 заставил Blizzard временно отключить торговлю в игре

Баги пятого сезона Diablo IV продолжают «ломать» ролевое приключение — из-за очередной проблемы в игре на время даже отключили торговлю.

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Как оказалось, свежий эксплойт стал причиной появления многочисленных дубликатов предметов на рынке, включая даже редкие товары. На ситуацию обратили внимание благодаря стриму игроков из Китая, хотя откуда конкретно взялся новый эксплойт — пока непонятно.

В сети уже можно найти скриншоты инвентарей и рынков с дубликатами предметов. Поэтому предполагается, что «лазейку» можно применить к любому предмету, который позволяют складывать в стопки.

Менеджер по работе с сообществом Адам Флетчер уже подтвердил, что Blizzard занялась расследованием проблемы — но для решения им пришлось буквально отключить торговлю в игре.

Авторы извинились перед игроками за такое резкое решение — и пообещали сразу сообщить о том, когда проблема будет решена, а торговля заработает в обычном режиме.

Ранее в пятом сезоне Diablo 4 появился баг, который позволял игрокам зарабатывать миллионы XP за одно убийство врага. Blizzard тоже решила эту проблему, но сперва многие пользователи смогли мощно прокачать своих персонажей.

Сам сезон, где добавили режим «Инфернальных орд» и другой контент, был в среднем принят положительно — но проблема с багами явно остаётся актуальной.

Кстати, уже 8 октября для Diablo 4 выйдет дополнение Vessel of Hatred, с которым в игру добавят класс Наследника духов и другие новинки.