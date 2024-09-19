Старые игры для новых ПК: на чем можно проверить видеокарту

Лучшее в покупке нового ПК — это возможность скачать старые игры, пылившиеся в библиотеке годами, и наконец-таки запустить их на высоких настройках графики. Раньше общепринятым бенчмарком была первая Crysis, но сейчас есть и другие варианты. Портал howtogeek.com рассказал, на каких старых играх можно проверить новенький компьютер.

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Kingdom Come: Deliverance

Перед выходом продолжения самое время погрузиться в оригинальную Kingdom Come: Deliverance. Хотя консольные версии тоже неплохо выглядят, на ПК игра по-прежнему крайне требовательна к железу. Из-за отсутствия интеграции новейших технологий, вроде DLSS и генерации кадров, для игры на максимальных настройках понадобится мощнейшая видеокарта. По крайней мере, если вы хотите запустить проект в разрешении выше 1080р.

Metro Exodus Enhanced Edition

Обновленная версия Metro Exodus 2021 года была одной из первых игр, предлагавших режим полной трассировки лучей. Она даже смогла реализовать реалистичное освещение без катастрофической нагрузки на GPU, хотя видеокарты средних моделей все равно не очень справлялись с графикой. Теперь же, при наличии более современных железок и технологий, Metro Exodus может раскрыть свой потенциал как следует.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 — настоящий триумф графики, даже на PlayStation 4, где игра вышла изначально. Можно подумать, что порт не самого нового релиза для платформы прошлого поколения будет скромно выглядеть на ПК, но нет. На максимальных настройках графики в разрешении 1440р и выше лишь самые мощные компьютеры потянут Red Dead Redemption 2 без проблем.

The Witcher 3: Wild Hunt

Третий «Ведьмак» получил ремастер для нового поколения консолей и современных ПК с поддержкой трассировки лучей и многих других фишек, благодаря которым игра смотрится свежо. Однако, несмотря на ряд патчей, эта версия «Ведьмака» работает не очень хорошо даже на мощных компьютерах. Хорошая новость в том, что оригинал по-прежнему неотразим. На новеньком ПК можно смело выкрутить все настройки до предела — игра отлично состарилась и выглядит замечательно.

A Plague Tale: Innocence

В 2019 году A Plague Tale: Innocence была самым настоящим убийцей игровых ПК. Для того, чтобы получить производительность выше 30 fps, нужна была действительно серьезная машина, причем речь не только о GPU, но и о CPU. Обработка физики полчищ крыс хорошенько нагружает процессор. Но современным ПК игра должна быть по плечу.

Quake II RTX

Наконец, обновленная версия Quake II была разработана специально для демонстрации трассировки лучей. Несмотря на преклонный возраст оригинальной игры, Quake II RTX потрясающе выглядит: ранним видеокартам с поддержкой трассировки наверняка придется включить масштабирование графики. Если хотите проверить свой ПК на прочность, попробуйте удержать fps на отметке выше 60.