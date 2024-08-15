Свежие слухи сообщают о скором анонсе Alien: Isolation 2

Пользователь Reddit под ником Arrick поделился пачкой слухов о продолжении Alien: Isolation, которое якобы могут анонсировать уже скоро.

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Информацию автор «услышал» от безымянного бывшего сотрудника студии Creative Assembly, которого он встретил на одном мероприятии. Никаких подтверждений у слухов нет, поэтому пока стоит относиться к ним с большой долей скепсиса.

Согласно «утечке», сиквел Alien: Isolation находится в разработке уже три года — сюжет прямо продолжит историю Аманды Рипли из оригинала, а события из мобильной Alien: Blackout полностью проигнорируют.

Анонс второй части якобы состоится в ближайшее время из-за релиза нового фильма во вселенной — «Чужой: Ромул», который недавно получил оценки критиков. Фильм якобы очень сильно вдохновлён Isolation, о чём раньше упоминал и сам автор ленты Феде Альварес («Не дыши»).

В честь 10-летия с релиза первой игры фанаты получат VR-порт Isolation и её ремастер, хотя Creative Assembly сама не принимала участия в разработке новинок.

10 лет Isolation стукнет 7 октября — она появилась на полках в 2014 году. Ожидается, что анонс трёх проектов состоится именно в этот период, на, но выставке gamescom 2024 могут показать какой-то тизер.

Ремастер якобы тоже выйдет в октябре, VR-версия увидит свет в 2025 году (чтобы избежать столкновения с Alien: Rogue Incursion), а полноценный сиквел ожидается в 2026-м.

Релиз «Ромула», кстати, состоялся в СНГ уже сегодня, 15 августа.