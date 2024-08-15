В Steam стартовало тестирование системы фильтрации полезных отзывов

Valve в тестовом режиме запустила новую функцию фильтрации отзывов Steam, которая отдаёт приоритет полезным рецензиям игроков.

© Steam

С выпуском сегодняшнего обновления Steam мы начинаем открытое тестирование новой системы: теперь при сортировке пользовательских обзоров в магазине сперва показываются те, которые лучше всего помогают игрокам принять решение о покупке игры. Эта новая система определения полезности включена по умолчанию, но её можно легко отключить в настройках обзоров каждой игры.

Ранее обзоры сортировали по числу отметок о полезности, однако в «топ» часто выбивались шуточные рецензии или отзывы с «лишним» контентом.

Поэтому Valve решила изменить свою систему отзывов, сделав акцент на «информативных» текстах. Все остальные рецензии будут отображаться следом.

Игроки по-прежнему смогут увидеть эти весёлые, но не очень полезные публикации, однако мы надеемся, что их будут реже видеть те, кто хочет узнать больше об игре. Если же вам нравятся такие обзоры, вы можете включить их отображение на странице игры в магазине.

При этом нововведение не повлияет на сам рейтинг, а просто меняет порядок демонстрации отзывов. А заодно Valve рассказала, что игроки в общем оставили уже свыше 140 млн отзывов в Steam.

О скором тесте данной функции Valve сообщала ещё 10 августа, поэтому подобный поворот нельзя назвать неожиданным.

А ещё недавно стало известно, что в Steam запретят размещать сторонние ссылки на страницах игр. Изменение вступит в силу в сентябре.