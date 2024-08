На следующей неделе анонсируют порт крупного эксклюзива Xbox для PlayStation

На следующей неделе может состояться анонс неназванного крупного эксклюзива Xbox для PlayStation. На это намекнул надёжный инсайдер Shinobi602. При этом он уверен насчёт «одного крупного» порта, но не знает, ограничится ли потенциальный анонс только им.

Какое совпадение — на следующей неделе как раз проходит выставка gamescom 2024.

Многие пользователи предположили, что речь идёт о Forza Horizon 5. Догадку помог сформировать в том числе инсайдер eXtas1s, который прокомментировал слух гифкой с надписью Feliz Cinco de Mayo.

Но с этим вариантом не согласился известный инсайдер и редактор Windows Central Джез Корден. Его источники утверждают, что Forza не относится к грядущему анонсу.

Что же это за игра — никто пока сказать не может. Сам Корден предполагает, что речь скорее идёт о чём-то «старом» вроде Killer Instinct, State of Decay 2 или Halo: Master Chief Collection. Но что если Microsoft готовит неожиданный анонс Indiana Jones and the Great Circle для PlayStation? Скоро мы всё узнаем.