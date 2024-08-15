Появился свежий геймплейный ролик Skyblivion, фанатского ремастера Oblivion

Создатели модификации Skyblivion, фанатского ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке The Elder Scrolls 5: Skyrim, показали около 20 минут свежего геймплея.

© Скриншот

Ролик демонстрирует прохождение двух квестов — «Пальцы горы» и «Смертельно опасное поле» — в городе Коррол и его окрестностях. Вместе с геймплеем можно оценить и визуальный апгрейд отдельных локаций вроде местной Гильдии магов и Облачной вершины.

Релиз Skyblivion планируется в 2025 году. В недавнем дневнике разработки авторы показывали обновлённые Великий лес и интерфейс.