Шифр Hamster Kombat на 16 и 17 августа появился в сети

Разработчики Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданное слово было опубликовано в Telegram-канале «300 Криптанцев».

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Игроки, разгадавшие шифр с 16 по 17 августа, получат 1 миллион внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе.

Для ввода шифра нужно перейти в разделе «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Короткое нажатие соответствует точке, длительное — тире, а для ввода слова ACHV используется следующая комбинация:

A: «. –»;

C: «– . – .»;

H: «. . . .»;

V: «. . . –».

Шифр действителен до 22:00 следующего дня, после чего секретное слово сменится.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, где игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают после листинга на бирже возможность обмена накопленных баллов на криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о сложности распределения токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на значительные заработки в игре.

Кроме Hamster Kombat, в Telegram существуют и другие крипто-игры, такие как Blum и Catizen.