Apple разработает роботизированную руку - командный центр умного дома

Apple запланировала разработку роботизированной руки, управляемой аналогом iPad. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Компания Apple Inc. в поисках новых источников дохода продолжает разработку дорогостоящего настольного домашнего устройства, сочетающего в себе дисплей, похожий на iPad, и роботизированную конечность", - говорится в сообщении. Над новым проектом работает команда, состоящая из нескольких сотен человек. Устройство, как сообщается, должно стать командным центром умного дома. Помимо этого робо-рука может использоваться для видеоконференций и дистанционного управления средствами обеспечения безопасности дома. Также Apple объявила, что откроет NFC-чип iPhone с защищенным элементом для сторонних приложений бесконтактных платежей, отдельно от Apple Pay и Apple Wallet.Эта функция дебютирует в будущем релизе iOS 18.1 в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США. Начиная с iOS 18.1, разработчики смогут предлагать бесконтактные NFC-транзакции в своих приложениях для оплаты в магазинах, автомобильных ключей, проездных, пропусков, билетов и многого другого. Пользователи также смогут устанавливать сторонние приложения для бесконтактных платежей по умолчанию в настройках iPhone.