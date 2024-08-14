Растяжки из трейлера Escape from Tarkov вызвали у игроков бурю эмоций

Разработчики из Battlestate Games поделились трейлером к грядущему патчу Escape from Tarkov. Ролик с версией 0.15.0 сразу же бросает зрителей в гущу событий — очнувшийся боец в затуманенном сознании видит перед собой представителей разных фракций. В дальнейшем можно увидеть перестрелки на разных локациях: от заброшенного завода до городской улицы.

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Фанаты Escape from Tarkov остались довольны роликом, в котором наиболее заметной деталью оказались растяжки. Этот новый вид снаряжения вызвал у поклонников ряд вопросов. Игроки боятся, что кемперы смогут спрятаться в укромных местах и защитить путь к себе с помощью растяжек — таким образом разработчики замедляют общий темп шутера.

Среди других интересных нововведений из ролика игроки заметили новые виды оружия, локацию и босса. Однако пока все новинки являются лишь догадками пользователей, ведь полноценного списка изменений нет. Сам новый патч выйдет 20 августа и привнесёт с собой очередной вайп,

Дополнительно было показано и ещё одно изображение. На нём можно увидеть экран на столе с некими пометками. Также на столе лежит оружие и даже фигурка одного из противников, который был показан в трейлере патча. Картинка вызвала множество споров, но одна из популярных гипотез допускает появление события, в котором нужно расправляться с разными боссами Escape from Tarkov.