Почему эпизодические игры перестали выходить?

Примерно в середине 2000-х игровую индустрию охватил новый тренд — эпизодические игры. Маленькие, фрагментированные релизы, которые должны были сделать выход игр более частым, а производственные бюджеты — не такими большими. Портал howtogeek.com рассказал, почему идея провалилась.

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Разработчикам тяжело создавать эпизоды

Эпизодическая модель звучит хорошо ровно до тех пор, пока разговор не заходит о нюансах геймдева. Даже если студия решит выпускать игру фрагментами на протяжении какого-то времени, непосредственная разработка происходит в самом начале жизненного цикла. Представьте, о каком количестве мелочей нужно позаботиться еще до работы над первым эпизодом. Движок, технологии, ассеты, сценарий — они должны быть готовы на ранних стадиях.

Конечно, создание последующих эпизодов пойдет быстрее, но значительная часть расходов придется именно на первый. А значит, модель получается не такой экономически выгодной, как можно подумать.

Производственный цикл современных игр длиннее, чем раньше

Сегодня все то, что, по идее, должен был предотвратить эпизодический формат выпуска игр, стало реальностью. Производство игр стоит дороже чем когда-либо раньше. Они требуют все больше и больше работы, и экономический риск столь высокий, что редкий издатель готов идти на какие-то творческие инновации. Отчасти, возможно, именно поэтому самые любопытные проекты выходят в сегментах АА и инди — они пока не стали жертвами гиперинфляции.

Эпизодическая модель никогда толком не работала

Наконец, несмотря на все теоретические достоинства эпизодического формата, лишь немногие студии смогли воспользоваться им с выгодой. Например, Telltale Games, хотя она выпускала не игры в привычном смысле слова, а скорее интерактивные фильмы. Они больше подходят для эпизодического формата, особенно если разработчикам никогда не нужно менять движок.

Хорошая новость в том, что часть преимуществ эпизодической модели нашла применение в других формах. К примеру, выпуск игр в раннем доступе позволяет авторам сразу получить прибыль на продолжение разработки. А сюжетные дополнения — по сути, маленькие самостоятельные эпизоды, которые также помогают зарабатывать на поддержку игр.