Переиздание хоррора Until Dawn получило дату релиза и трейлер

Sony показала трейлер, в котором сравнила переиздание Until Dawn с оригинальной игрой, вышедшей в 2015 году на PlayStation 4. Вместе с этим стала известна и дата релиза игры — 4 октября на PC и PlayStation 5, а оформить предзаказ получится с 21 августа. В самом ролике зрителям наглядно демонстрируют, как игра была улучшена с переходом на Unreal Engine 5.

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Освещение стало более реалистичным, а модели персонажей обрели больше деталей. На графике плюсы переиздания не заканчиваются. Постановка кинематографических роликов вместе с захватом движений были улучшены, а пролог и вовсе переработали. Управление камерой также изменилось, а визуальный ряд и музыкальное сопровождение пополнились новыми элементами.

Важным элементом стали дополнительные детали на моделях. Теперь на персонажах будут отображаться порезы, синяки, слёзы. Кроме того, благодаря реалистичной графике получится увидеть обновлённые кровавые смерти героев.

В блоге PlayStation подробнее рассказали о внесённых изменениях. Изменять оригинальный опыт не планировалось — его лишь улучшили благодаря современным технологиям. Атмосферности и «современности» игре также должна прибавить трассировка лучей.

Что касается переработанного пролога, то в нём добавили больше экранного времени семье Вашингтонов. Это позволит ближе взглянуть на их семейные узы, а некоторым моментам прибавили контекста — это должно усилить эмоциональное воздействие сюжета Until Dawn.

Не обошлось без изменений в коллекционных предметах. Уже существующие тотемы переместили в новые места. Был добавлен и новый тип тотемов, а наградами за исследование локаций станут новые взаимодействия и даже места. Они нужны для того, чтобы добавить в мир игры больше деталей.

Напомним, что ранее в этом месяце стартовали съёмки экранизации Until Dawn. Точной даты премьеры у фильма нет. А переиздание самой игры получило взрослый возрастной рейтинг.