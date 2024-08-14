Опубликовано новое комбо для Hamster Kombat на 14 и 15 августа

Разработчики игры Hamster Kombat в Telegram выпустили новый набор бонусных карт, который будет доступен с 14 по 15 августа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Для активации комбо пользователи должны приобрести или улучшить три карты: Licence Asia, GameFi Tokens и Security Team, которые можно найти в разделах Legal, Markets, PR&Team.

Игроки, собравшие комбо из этих карт, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов внутриигровых монет HMSTR. Следующее комбо станет доступно через сутки, в 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat — это игра в жанре кликер в Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают возможность обмена накопленных баллов на криптовалюту после листинга на бирже. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о сложности распределения токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на крупные заработки в проекте.

Hamster Kombat имеет множество аналогов на рынке крипто-игр в Telegram, среди которых Blum, Catizen и другие.