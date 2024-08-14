Победитель турнира по Elden Ring достиг цели за 1 час и 15 минут

К своему финалу подошёл турнир по Elden Ring, где спидраннеры убивали боссов воспоминаний (и Бейла Ужасного) из дополнения Shadow of the Erdtree.

© Скриншот

Призовой фонд турнира составлял 10 тысяч долларов, а его организатором выступал спираннер под ником Distortion2. Пользователи должны были достичь цели с набором определённых условий — они проходили игру на первом уровне персонажа с набором оружия из DLC.

Кроме того, были и другие ограничения, хотя игрокам разрешали использовать предметы из заранее созданного сохранения — к примеру, талисманы. Позволялось и «хитрить» в паре мест с помощью глитчей, однако боссов всё равно нужно было убивать. В общей сложности в дополнении присутствует 10 подобных противников.

Победителем инициативы стал пользователь под ником Spicee, который достиг цели за 1 час 14 минут и 41 секунду — у игрока на втором месте на прохождение ушло чуть больше времени (1:17:05).

Общий призовой фонд был разделён между победителями, а лидер топа забрал себе 4 тысячи долларов. В сети осталась и запись прохождения турнира, где Spicee прорывается сквозь локации и боссов с героем, который одет лишь в нижнее бельё.

Пользователь достиг подобного успеха не с первого раза, но в итоге сумел выйти на финишную прямую в последние часы турнира.

Ранее, кстати, стало известно, что успехи Shadow of the Erdtree помогли солидному росту прибыли Bandai Namco в последнем финансовом квартале.