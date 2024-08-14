Obsidian рассказала об «очень хорошем» ходе разработки The Outer Worlds 2

Ближайший новый релиз Obsidian — это Avowed во вселенной Pillars of Eternity, которую недавно перенесли на 2025 год. А как тем временем дела у The Outer Worlds 2?

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По словам главы Obsidian Фергюса Уркхарта, работа над сиквелом The Outer Worlds продвигается очень хорошо. И это «действительно правда», а не стандартный ответ на подобный вопрос.

Уркхарт подчеркнул, что «действительно впечатлён» командой The Outer Worlds 2. Над сиквелом трудятся многие разработчики оригинальной игры, в том числе ведущий программист, креативный директор и геймдиректор.

The Outer Worlds 2 анонсировали в 2021 году, в период пандемии коронавируса. Уркхарт вспоминает, что это было очень тяжёлое время для студии. В какой-то момент она даже думала о том, чтобы приостановить разработку The Outer Worlds 2 и перевести всю команду на Avowed.

К счастью, команда верила в то, что обе игры смогут уложиться в запланированные сроки производства. В итоге она продолжила заниматься и Avowed, и The Outer Worlds 2.