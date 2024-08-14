Авторы Space Marine 2 объяснили выбор в пользу кооператива для 3 игроков

Saber Interactive затронула тему кооператива Warhammer 40,000: Space Marine II и объяснила, почему количество игроков в режиме решили ограничить до 3.

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Дело в том, что космодесантники — это действительно мощные бойцы и «сверхлюди в безумных масштабах» (высокий рост, несколько сердец и другие физические преимущества), которых практически не победить. Разработчики тестировали команду из четырёх героев на поле боя, но такой вариант просто не сработал.

Команде было важно бросить достойный вызов игрокам, а не перегруженную бойню, где всё давалось бы слишком легко. Поэтому она и остановилась на числе 3.

А мы напомним, что что в Space Marine 2 не будет кооператива «на диване» — игра с друзьями доступна только онлайн.

Релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 9 сентября на РС, Xbox Series и PlayStation 5.

Игровые СМИ уже выпустили финальные превью, в которых хвалят грядущий экшен за атмосферу и кровавые бои. А разработчики опубликовали системные требования и новые скриншоты, а также геймплейные ролики, посвящённые боевой барже, классам тактика и снайпера, мультиплееру и арсеналу космодесанта.