Консоль Nintendo Switch 2 не выйдет в 2024 году
Разработчики ожидают выход следующей консоли Nintendo не раньше апреля 2025 года. Об этом сообщает GamesIndustry.biz со ссылкой на источники.
По словам опрошенных разработчиков, Nintendo фактически напрямую сообщила им, что не стоит ожидать выхода консоли до апреля. Источники издания настроены оптимистично и предполагают, что устройство может выйти в апреле или мае 2025 года, а не ближе к концу года.
Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава ранее заявил, что компания представит свою следующую консоль до конца текущего финансового года, который завершится в марте 2025 года. Однако сроки начала продаж устройства не были названы.
Оригинальная Nintendo Switch была выпущена в марте 2017 года, а в августе 2024 года ее мировой тираж превысил 143 млн единиц. Ожидается, что Switch 2 по производительности будет на уровне консоли Xbox Series S. Новинка будет поддерживать технологию масштабирования DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction, однако поддержки генерации кадров DLSS 3 в устройстве не будет.