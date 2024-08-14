Консоль Nintendo Switch 2 не выйдет в 2024 году

Разработчики ожидают выход следующей консоли Nintendo не раньше апреля 2025 года. Об этом сообщает GamesIndustry.biz со ссылкой на источники.

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По словам опрошенных разработчиков, Nintendo фактически напрямую сообщила им, что не стоит ожидать выхода консоли до апреля. Источники издания настроены оптимистично и предполагают, что устройство может выйти в апреле или мае 2025 года, а не ближе к концу года.

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава ранее заявил, что компания представит свою следующую консоль до конца текущего финансового года, который завершится в марте 2025 года. Однако сроки начала продаж устройства не были названы.

Оригинальная Nintendo Switch была выпущена в марте 2017 года, а в августе 2024 года ее мировой тираж превысил 143 млн единиц. Ожидается, что Switch 2 по производительности будет на уровне консоли Xbox Series S. Новинка будет поддерживать технологию масштабирования DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction, однако поддержки генерации кадров DLSS 3 в устройстве не будет.