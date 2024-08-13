Появилась точная дата выхода GTA 6

На портале IMDb ненадолго появилась дата выхода игры Grand Theft Auto VI, которая спустя некоторое время была удалена. На появившуюся информацию обратили внимание пользователи форума Reddit.

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Пользователи сети заметили, что на IMDb, крупнейшей в мире базе данных о кинематографе, появилась страница с информацией о GTA 6, в том числе там была указана дата выхода игры — 27 октября 2025 года.

Вскоре после появления этой информации, она была удалена с IMDb, что пользователи восприняли как преждевременное раскрытие. Кроме того, Take-Two в своем финансовом отчете подтвердила, что игра выйдет осенью 2025 года.

Также вскоре после публикации скриншот страница GTA с IMDb был удален с форума Reddit модераторами сабреддита r/GTA6. Часть пользователей посчитала это еще одним доказательством, что таким образом с утечкой борются разработчики. Другие пользователи, в свою очередь, отметили, что эта информация, вероятно, не соответствует действительности, так как редактировать страницы на IMDb могут зарегистрированные на портале пользователи, как на «Википедии».

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на осень 2025 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.