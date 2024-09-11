Лучшие инди-платформеры: во что поиграть в 2024

Платформеры — один из старейших жанров видеоигр. В какой-то мере он заметно вышел из моды, но это не значит, что подобные игры совсем перестали выходить. Если вы соскучились по прыжкам, акробатике и хорошему настроению, мы подготовили подборку из пяти замечательных платформеров.

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A Hat in Time

A Hat in Time — наверное, самый жизнерадостный платформер за пределами игр Nintendo. Игра о приключениях девочки, путешествующей по сказочным мирам, постоянно радует не только механиками, но и бьющей ключом фантазией. Игрок попадет в самые разные ситуации: от съемки фильма с говорящими птицами до детективного расследования в поезде и битвы банд кошек-якудза. A Hat in Time гарантированно вызовет улыбку как у взрослых, так и у детей.

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Penny’s Big Breakaway

Первый самостоятельный проект авторов Sonic Mania — пожалуй, лучшей игры о Сонике за последние годы. Penny’s Big Breakaway во многом следует похожей формуле: несмотря на трехмерные уровни, игра делает акцент на головокружительные скорости. Однако при этом в ней гораздо больше нюансов, которые помогают оптимизировать прохождение — спасибо трюкам с магическим йо-йо. На релизе игра получила смешанные отзывы критиков из-за проблем с оптимизацией, но сейчас разработчики исправили большую часть ошибок.

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Pseudoregalia

Гибрид старомодного платформера и метроидвании, где «сломать» акробатикой можно не отдельные уровни, а маленький открытый мир. В Pseudoregalia игрок в роли богини-дракона должен спасти захваченный замок из лап сил зла, и единственный способ сделать это — в совершенстве овладеть довольно сложными механиками перемещения. Игра не зря снискала любовь спидраннеров и поклонников хардкорных платформеров. Pseudoregalia вряд ли займет много времени на прохождение, но точно заставит ждать следующий проект разработчика.

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Demon Turf

Умилительный 2.5D-платформер о Бибз: проказничающей девочке-демоне, которая ни перед чем не остановится, чтобы стать владычицей Ада. Помимо забавной графики, сочетающей двухмерные спрайты и трехмерные уровни, фанатам жанра понравятся механики, явно сделанные с оглядкой на знатоков. Например, возможность собственноручно создавать контрольные точки — для страховки перед особо сложным прыжком.

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Gravity Circuit

Gravity Circuit — подарок поклонникам Mega Man, которые уже оставили всякие надежды на официальное продолжение серии. Игра совсем не скрывает, чем вдохновлялась: футуристический сеттинг, череда уровней с боссами в конце, хардкорный платформинг и (порой) садистски сложные испытания. Gravity Circuit — развлечение для самых крепких духом и тех, кто скучает по временам SNES.