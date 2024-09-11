Лучшие инди-хорроры 2024: во что поиграть фанатам ужастиков

Хорроры никогда не перестанут быть популярным жанром, хотя современные ужастики порядком отличаются от старых. Раньше миром правили survival horror: напряженные, не самые простые игры, которые не только пугают, но и проверяют на прочность умение игрока импровизировать и планировать свои действия. На случай, если вы соскучились по таким играм, мы составили подборку из пяти отличных инди-хорроров.

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SIGNALIS

SIGNALIS можно назвать современной классикой инди-хорроров. Крохотная игра от двух разработчиков, вдохновленная Resident Evil, Silent Hill, творчеством Лавкрафта и аниме, выстрелила на весь Интернет. И не зря: она отлично сочетает идеи старых ужастиков с современным исполнением и безумно стильной графикой. История об андроиде, которая ищет своего партнера в коридорах космических станций, надолго оставляет под впечатлением.

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Alisa

Alisa — красноречивый ответ тем, кто часто жалуется, что, дескать, сейчас ужастики «уже не те, что раньше». Короткий, реиграбельный, очаровательно стилизованный под PS1 хоррор по мотивам «Алисы в стране чудес». Медленная, но напряженная боевка, танковое управление, мудреные головоломки, возможность наряжать героиню в разные платья — что еще нужно для счастья?

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Conscript

Conscript может заинтересовать тех, кто хочет получить хоррор в не самом заезженном сеттинге. А именно, в траншеях Первой мировой. Игрок примерит на себя роль обычного французского призывника, который хочет лишь одного — отыскать брата, затерявшегося где-то на фронте, и вернуть его домой. По механикам Conscript больше всего напоминает Resident Evil. Здесь есть торговец, прямо как в RE4, а трупы врагов, если их не сжечь, рано или поздно становятся проблемой — как в RE1.

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Yuppie Psycho

Абсурдистский хоррор в духе ужастиков на RPGMaker. В Yuppie Psycho игроку предстоит прожить один день в шкуре очень неудачливого офисного работника, чей первый день на новой вакансии оборачивается сюрреальным кошмаром. Никакого менеджмента инвентаря или других элементов школы Resident Evil здесь нет — от врагов можно лишь убегать, а основное внимание игра уделяет головоломкам и сюжету.

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Crow Country

Наконец, Crow Country — не столько ретро-хоррор, сколько признание в любви шедеврам Capcom и Konami. Коротенькая история о девочке, расследующей тайну заброшенного парка развлечений, вряд ли удивит поклонников жанра чем-то новым, но отлично сыграет на ностальгии. Нарочито низкополигональные модели, запутанные архитектура мира и головоломки, менеджмент инвентаря, награды за скоростное прохождение… Если хорроры можно называть уютными, то Crow Country — именно такая игра.