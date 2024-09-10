Как правильно выбрать новую мышь: инструкция

При покупке мыши желательно подумать о разных факторах, чтобы позже не пожалеть о трате денег. Портал makeuseof.com рассказал о том, какие параметры важно учитывать, выбирая новенькую мышь.

Размер и эргономика

Форма и размер мыши — ключевые факторы комфорта, особенно если вы собираетесь проводить много времени за компьютером. Одни мыши разработаны таким образом, чтобы повторять естественные изгибы ладони, что снижает нагрузку на запястье и пальцы. Другие предлагают вертикальный дизайн, позволяющий более органично разместить руку.

Но это не значит, что вам нужно останавливаться на одном из двух этих вариантов. Мыши из эргономичной категории обычно довольно большие, т.к. они рассчитаны на минимальные движения запястья. Геймерам лучше подобрать что-то не такое крупное, чтобы большая часть запястья могла лежать на столе для резких движений. А тем, кто берет мышь в поездку, понадобится что-то компактное и симметричное — для простоты упаковки.

Иными словами, идеального варианта здесь нет: в зависимости от ваших предпочтений, чем-то придется пожертвовать. Так что выбирайте форму исходя из того, зачем вам нужна мышь в первую очередь.

Вес и баланс

На комфорт влияют не только размер и форма мыши. Например, вес тоже играет немаловажную роль: легкие модели проще двигать по столу, благодаря чему их часто предпочитают геймеры. Тяжелые мыши обеспечивают более стабильные ощущения и подходят для задач, требующих точности. А некоторые игровые модели вообще имеют настраиваемые грузики, что позволяет менять вес мыши в любой момент.

Кнопки

Стандартные мыши оснащены минимум двумя кнопками и колесиком прокрутки, но вам, скорее всего, понадобится что-то более продвинутое. Многие современные мыши предлагают дополнительные программируемые клавиши, на которые можно привязать разные действия — от навигации по браузеру до макросов в играх.

Ниже — список самых популярных и востребованных кнопок.

Клавиши вперед/назад . Находятся сбоку, нажимаются большим пальцем. Часто используются для интернет-серфинга.

. Находятся сбоку, нажимаются большим пальцем. Часто используются для интернет-серфинга. Бесконечное колесико прокрутки . Полезно для быстрой прокрутки длинных страниц, например, в средах программирования или браузерах.

. Полезно для быстрой прокрутки длинных страниц, например, в средах программирования или браузерах. Настройка DPI . Позволяет переключать чувствительность мыши быстрыми клавишами.

. Позволяет переключать чувствительность мыши быстрыми клавишами. Боковое колесо прокрутки . Альтернатива клавишам влево-вправо на клавиатуре.

. Альтернатива клавишам влево-вправо на клавиатуре. ММО кнопки. По сути, циферблат, находящийся под большим пальцем. Популярен среди поклонников ММО-игр из-за возможности привязывать больше макросов.

Софт и персонализация

Многие премиальные мыши поддерживают дополнительные утилиты для настройки: они позволяют менять чувствительность, функции клавиш, подсветку и многое другое. Подобные инструменты предлагают Logitech (G Hub) и Razer (Synapse).

Тип подключения

Мыши бывают проводными и беспроводными. Первые обеспечивают стабильное подключение и низкую задержку движений, что идеально для соревновательных игр, требующих максимальной точности. Беспроводные мыши предлагают большую свободу движений и меньше проводов на столе, но работают от аккумулятора, который нужно время от времени заряжать.

Часто беспроводные мыши поддерживают подключение и по Bluetooth, и по протоколу 2.4 ГГц через USB-ресивер. Bluetooth подойдет для устройств с небольшим количеством свободных портов, а ресивер — тем, кто хочет получить наименьшую задержку.

Тип сенсора

На рынке представлены два типа сенсоров: лазерные и оптические. Лазерные предлагают более точное отслеживание движений на разных поверхностях, даже на стекле, однако они чувствительны к пыли и частичкам мусора, что может снизить точность. Пользователям ноутбуков стоит приобрести именно лазерную мышь, т.к. ее можно использовать почти на любой плоской поверхности.

Оптические сенсоры, в то же время, более точные на многих поверхностях, но могут не справляться с отражающими или прозрачными материалами, типа отполированных ноутбуков. Помимо этого, оптический сенсор расходует меньше энергии и стоит дешевле.