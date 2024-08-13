Фанат показал самый редкий финал Baldurʼs Gate 3

Из недавней статистики по Baldur’s Gate III стало известно, что один из вариантов финала игры видели лишь 34 пользователя — положение решил исправить один из фанатов с помощью специального ролика.

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Далее следуют спойлеры к финалу игры

Речь идёт про один из вариантов финала, когда Лаэзель может покончить жизнь самоубийством после того, как её отвергает правительница расы гитьянки Влаакит в ритуале восхождения.

В статистике Larian просто упоминалось, что до подобного развития событий дошло очень мало фанатов. Однако игроки после этого захотели узнать конкретную цепочку развития сюжета, которая может открыть подобную судьбу для Лаэзель.

На помощь пришёл пользователь под ником SlimX, который на своём YouTube-канале раскрыл условия для такого финала.

Для этого Лаэзель должна оставаться лояльной Влаакит, но при этом принять форму иллитида, когда это предлагает Император. По сути, игрок должен выбирать «злой» путь персонажа, одновременно оставаясь лояльной Влаакит, но под конец превратившись своими действиями в её смертельного врага.

Заодно пользователь представил «альтернативный» вариант сцены с обычной моделью Лаэзель, которая не превратилась в иллитида. Правда, до него он добрался с помощью манипуляций с BG3, так как обычным способом дойти до подобного исхода не получится.