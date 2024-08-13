Анонсированы платформеры по «Хэллоуину» и «Зловещим мертвецам»

Авторы Evil Dead: The Game из Boss Team Games анонсировали две новых игры — платформеры по мотивам тех же «Зловещих мертвецов» и «Хэллоуина».

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Действие новинок развернётся в одной игровой франшизе под названием RetRoRealms, обе игры создают для консолей и PC. За разработку отвечает студия WayForward (Shantae (2002)), а сами игры будут выполнены в стиле аркадных проектов 90-х.

Судя по всему, это и была одна из двух игр по «Хэллоуину», которую анонсировали вчера, 12 августа. Вторая представляет собой проект на движке Unreal Engine 5, причём в его создании принимает участие автор серии Джон Карпентер.

Платформер во вселенной «Зловещих мертвецов», кстати, основан именно на сериале «Эш против Зловещих мертвецов» от Starz. И в игре протагонист будет сражаться со знакомыми фанатам демонами.

В RetroRealms: Halloween игрок возьмёт на себя роль маньяка Майкла Майерса, который тоже будет противостоять каким-то монстрам и психам.

Релиз RetroRealms: Halloween и RetroRealms: Ash vs Evil Dead состоится 18 октября для PC (Steam), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Новинки можно приобрести отдельно по цене 25 долларов в цифре или в физическом издании-сборнике за 50 долларов.

По словам авторов, сборник подарит игрокам доступ к каким-то особенностям в будущем — возможно, речь идёт про другие игры франшизы.