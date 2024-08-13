Онлайн неанонсированного шутера Deadlock от Valve перевалил за 18 тысяч игроков

Хотя Valve так до сих пор официально и не анонсировала свой новый шутер Deadlock (2025), он продолжает собирать большую аудиторию тестеров.

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По данным SteamDB, пик онлайна новинки уже перевалил за 18 тысяч пользователей, что на 578% превышает рекордные показатели за предыдущий месяц. В данный момент в игре находится почти 6 тысяч пользователей.

Судя по всему, Valve продолжает приглашать игроков для теста своей новинки, пускай участникам и нельзя разглашать данные об игре. При этом в сети всё равно утекают данные о персонажах, механиках и других деталях новинки.

Deadlock представляет собой многопользовательский шутер в фэнтези-стилистике с набором ярких персонажей, где игроки сражаются между собой в формате 6v6. Многие предполагают, что новинка может выступить своеобразным конкурентом Overwatch 2.

Отсутствие реакции самой Valve на утечки и рост онлайна шутера чрезвычайно забавляет аудиторию, так как существование игры уже явно нельзя назвать секретом. Однако компания продолжает делать вид, что «ничего не происходит».

Некоторые даже начали подозревать, что Valve специально не противостоит утечкам, чтобы подхлестнуть интерес к своему шутеру.

Когда Deadlock будет анонсирована официально — пока непонятно. Но ожидается, что это может произойти довольно «скоро».