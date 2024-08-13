Создатели Fallout: London хотят основать независимую студию

В конце июля команда создателей пользовательских модификаций Team Folon выпустила масштабный глобальный мод к Fallout 4 под названием Fallout: London. И, хотя релиз вышел не самым гладким, в том числе из-за сложности установки, проект стал самой быстро распространяемой игрой в истории GOG. За первые сутки его скачали более 500 тысяч раз.

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Успех мода позволил создателям Fallout: London строить планы на будущее. И в интервью BBC Дин Картер из Team Folon объявил, что хочет превратить команду моддеров в настоящую инди-студию.

Как бы мне ни нравилось, что наш проект бесплатный, нам надо оплачивать счета. И было здорово, что многие люди, которым понравился мод, отправили нам донаты. Что мы сделали с этими деньгами — мы направили это в команду Folon: надеюсь, мы превратим её в собственную студию по разработке инди-игр.

По мнению Картера, открытие официальной студии позволит команде выдвигать собственные идеи, создавать игры и работать с сообществом, «не обращаясь ни к кому из вышестоящих». Это откровенной кивок в сторону Bethesda: как сообщили авторы мода, компания ни разу не вступила с ними в контакт. Проблемы с коммуникациями, в частности, повлияли на дату выхода мода.