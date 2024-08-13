Российским геймерам предложили уничтожить танк Abrams

На форуме «Армия-2024» представили компьютерную игру, в которой можно уничтожить западную технику с помощью российского оружия, сообщает корреспондент NEWS.ru. Симулятор появился на стенде холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха. Как отмечается, он разработан по принципу высокоточного боя.

Игроку необходимо быстро определить необходимое оружие, которым можно максимально эффективно поразить появившуюся цель. Как правило, это западная техника, такая как танк Abrams, ракетный комплекс HIMARS, иностранные САУ и даже ракета Storm Shadow.

Для этого нужно выбрать подходящее изделие, которое производит холдинг. Это может быть новый управляемый боеприпас «Краснополь», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» или средства ПВО, такие как зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».

Накануне сообщалось, что группа компаний «Кронштадт» представила на форуме перспективный сверхзвуковой реактивный беспилотник. Ударный дрон может действовать во взаимодействии с пилотируемой авиацией. Он способен вскрывать и поражать противовоздушную оборону противника. К выставленному образцу сразу же проявляли интерес иностранные военные делегации.