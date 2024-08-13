Новая Battlefield будет игрой в открытом мире
В сети появилась информация о том, что новая часть серии Battlefield может представить собой игру с открытым миром.
На это указывает вакансия, опубликованная студией EA Motive, которая помогает в разработке проекта. В описании вакансии на должность старшего художника по окружению отмечается, что студия работает над «масштабной игрой про войну» и ищет специалиста с опытом создания открытых миров.
Открытый мир в Battlefield может стать логичным шагом в развитии франшизы, учитывая амбициозные заявления генерального директора EA.
В недавнем отчете он упомянул, что следующая игра серии станет одним из «самых амбициозных проектов на сегодняшний день» и будет представлять собой «потрясающий шутер с живым сервисом».
Также возможно, что разработчики вдохновляются недавней Modern Warfare 3, где сюжетные миссии предлагали элементы открытого мира.
Это может означать, что в новой Battlefield как многопользовательские карты, так и одиночный режим, станут более масштабными и открытыми.