Россиянам назвали три способа пополнения счета на PlayStation

Эксперт назвал три надёжных способа пополнения счёта аккаунта в PS Store

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После приостановки работы PlayStation Store в России в 2022 году, пользователи столкнулись с трудностями в пополнении своих аккаунтов. В 2024 году доступные способы пополнения кошелька PlayStation Store остаются ограниченными. В этом обзоре рассмотрим, какие варианты работают сейчас и как ими воспользоваться.

Для пополнения аккаунтов PS Store в России сегодня можно использовать несколько методов. Во-первых, это подарочные карты PlayStation Store. Эти карты с уникальными кодами позволяют быстро пополнить баланс. Важно выбрать надёжного продавца, чтобы избежать мошенничества. Процесс активации карты прост: просто введите код в PS Store, и средства сразу окажутся на вашем счёте.

Другой способ — это использование услуг мобильных операторов, таких как МТС и Теле2. Этот метод особенно удобен для пользователей с американскими аккаунтами PS Store. С вашего мобильного счета списываются средства, и вы получаете код для активации на указанный email. Однако, имейте в виду, что это может быть дороже из-за дополнительных комиссий. Этот метод не работает для аккаунтов из других стран, таких как Турция, и весь контент будет доступен только на английском языке.

Если вы используете зарубежные банковские карты, убедитесь, что карта зарегистрирована в той же стране, что и ваш аккаунт PS Store. Добавьте карту в аккаунт как основной способ оплаты и следуйте инструкциям на сайте PlayStation. Этот метод требует дополнительных шагов, но является надёжным способом для пополнения кошелька.

Таким образом, хотя пополнение счета PS Store в России в 2024 году стало сложнее, знание доступных методов поможет вам найти подходящий вариант. Подарочные карты, мобильные операторы и зарубежные карты предоставляют различные возможности для пополнения баланса, каждое со своими особенностями и требованиями.