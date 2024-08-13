Разработчики Chernobylite 2 показали первый трейлер

Польская студия The Farm 51 анонсировала Chernobylite 2: Exclusion Zone, продолжение постапокалиптического экшена с ролевыми элементами. Об этом сообщает портал DTF.

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Chernobylite 2 предложит игрокам путешествия между параллельными мирами в поисках чернобылита — ценного энергетического материала. Действие игры разворачивается в Чернобыльской зоне отчуждения, наполненной монстрами.

Игроки смогут исследовать обширный открытый мир, создавать предметы, выполнять миссии в рамках нелинейного сюжета, развивать базу и управлять командой. В проекте будет полноценная одиночная кампания с заданиями для нескольких игроков.

Разработчики обещают гибкую систему прокачки персонажей, в рамках которой выбранные навыки и параметры будут влиять на эффективность в сражениях и взаимодействие с другими персонажами.

Также The Farm 51 опубликовала дебютный трейлер и несколько скриншотов, демонстрирующих изменения в экшен-RPG по сравнению с первой частью. Оригинальная Chernobylite вышла в 2021 году и имеет 82% положительных отзывов в Steam. Релиз второй части запланирован на 2025 год для консолей и ПК.