В России выйдет настольная игра по легендарной Heroes of Might and Magic 3

Издательство Choo Choo Games совместно с магазином «Единорог» объявило, что в России выйдет настольная игра по Heroes of Might and Magic 3 HD.

© Choo Choo Games

Счастливы объявить, что Choo Choo Games совместно с магазином «Единорог» привезёт в Россию Heroes of Might & Magic III: The Board Game на русском языке!

Предзаказы стартуют осенью, причём желающие смогут приобрести как базовую игру, так и дополнения — Rampart, Fortress, Battlefield и Inferno. Кроме того, покупателям ещё будут доступны артбук, комплект плакатов и награды из кампании на Kickstarter (но без местных эксклюзивов).

Доставка игры в Россию запланирована на второй квартал 2025 года, более точную дату релиза должны огласить позже. Стоимость новинки пока не оглашают, зарубежную версию в базовом издании оценивают в 85 долларов.

При этом в русской версии игры нельзя будет отдельно приобрести комплект карт — это было решение самого правообладателя.

Оригинальную версию настольной игры разработала польская студия Archon, базовая версия настолки рассчитана на 1-4 игроков. Пользователи, как и в оригинальной HoMM 3, смогут исследовать карту, находить сокровища и набирать собственную армию различных существ.