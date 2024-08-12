Авторы Evil Dead: The Game создают две игры по мотивам «Хэллоуина»

Разработчики Evil Dead: The Game из Boss Team Games создают сразу две игры по мотивам хоррор-франшизы «Хэллоуин».

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Одну из них разрабатывают на движке Unreal Engine 5, к тому же в процесс создания вовлечены продюсеры лент и автор всей серии Джон Карпентер. Как именно режиссёр будет помогать создателям новинок, правда, непонятно.

Пока что игра, которую создают на UE5, находится на ранней стадии производства. Но уже известно, что пользователи смогут «заново пережить» ключевые сцены из оригинальной картины 1978 года в роли «классических» персонажей истории.

Судя по всему, в последнем случае подразумевается маньяк Майкл Майерс, няня Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис) и так далее. Вероятно, что игровой процесс может напоминать кооперативное творение авторов по «Зловещим мертвецам», но на данный момент это теория. Точной даты релиза у новых игр пока что нет.

Занятно, что по самому «Хэллоуину» выпускали не так уж много игр-адаптаций — к примеру, в проекте для Atari 2600 можно было сыграть за няню, которую преследовал маньяк. В этом как раз и заключался сюжет оригинала.

Кроме того, злодей из франшизы появлялся в Dead by Daylight.

Последней частью «Хэллоуина» на данный момент выступает картина «Хэллоуин заканчивается», которая была финалом свежей трилогии франшизы и завершала долгую историю противостояния Лори и Майкла.

Релиз ленты состоялся в 2022 году, она получила сдержанные отзывы аудитории, но заработала в прокате больше 104 млн долларов.