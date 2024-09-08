Почему мы любим инди-игры и в чем их секрет

Термин «инди-игры» может немного запутать тех, кто мало следит за игровой индустрией, хотя расшифровывается он предельно просто. Это игры от небольших, часто независимых студий, и они давно составляют важную часть индустрии. Портал howtogeek.com рассказал, почему миллионы геймеров обожают инди-игры.

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Уникальные идеи

Если инди-разработчик хочет добиться успеха, то ему нужны оригинальные идеи. В отличие от ААА-студий, которые должны считаться с множеством ожиданий, независимые компании более склонны идти на риски. По факту, им приходится рисковать, чтобы их проект выделился на фоне тысяч прочих релизов. Они обязаны заинтересовать человека и убедить его, что маленькая игра стоит денег и времени.

К тому же, если идеи и механики хорошо работают, то публика готова прощать инди-играм многие ошибки. Например, PUBG в раннем доступе была полна багов, однако новая (на тот момент) формула геймплея окупала недостаток технической полировки. И нет, гиммик игры необязательно должен быть выдающимся: инди может достичь популярности благодаря увлекательному сюжету, привлекательному визуальному стилю или какой-то необычной механике.

Почти бесконечное разнообразие

Мир инди-игр полон релизов, способных удовлетворить самые разные запросы. Что-то наподобие Minecraft, но в двух измерениях? Есть Terraria или Factorio, если вы предпочитаете индустриальные механики. Что-то вроде Doom, но с элементами ритм-гейма? Metal: Hellsinger и BPM: Bullets Per Minute обыгрывают одну и ту же концепцию по-разному.

По статистике, в Steam на 180 ежегодных проектов АА и ААА категории приходятся почти 14 000 независимых игр. Даже если 90% из них не стоят внимания, в запасе остается еще достаточно малоизвестных релизов на каждый день. Так что, пока вы дожидаетесь следующего крупного проекта Ubisoft или EA, есть смысл познакомиться с инди.

Меньший масштаб, большая отдача

Из-за того, что инди-студии часто ограничены количеством сотрудников и бюджетом, им часто приходится идти на определенные жертвы. И речь не только о визуальной составляющей: как результат, зачастую независимые игры получаются короткими. Прохождение многих может занять от 3 до 15 часов. Но это вовсе не минус. Напротив, сегодня многие геймеры устают от игр, которые требуют слишком много времени.

Хорошо рассказанная история может быть короткой — это не помешает ей найти эмоциональный отклик среди игроков и оставить место для будущего сиквела, если проект будет успешным. А прочие игры полагаются на процедурную генерацию, чтобы обеспечить игрокам как можно больше контента.

Инди-разработчики работают с сообществом

Разработка ААА-проекта — невероятно сложное мероприятие, поэтому любые изменения, о которых просят игроки, требуют много времени на внедрение. Например, CD Projekt Red потребовалось три года на то, чтобы добавить в Cyberpunk 2077 бои на транспортных средствах и починить полицию. К тому же, крупные студии часто собирают статистические данные, чтобы понять, какие фишки пользуются спросом и оправдывают расход ресурсов.

В то же время, инди-игры куда проще по структуре, благодаря чему даже серьезные изменения в механиках внедряются не так долго. Помимо этого, независимым разработчикам проще учитывать мнение сообщества, т.к. в маленькие игры играет меньше людей. Если вы пожалуетесь на что-то или предложите какую-то идею, шанс, что она станет реальностью, ненулевой.