Раскрыта причина слабой производительности процессора Ryzen 9000 в играх

Недавно опубликованные тесты процессоров AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X на базе архитектуры Zen 5 показали неожиданные результаты в играх.

© Ferra.ru

Несмотря на обещанный прирост производительности, в игровых тестах эти процессоры оказались лишь на 3% быстрее своих предшественников.

Испытания проводились в самых процессороемких задачах при разрешении 720p, а результаты оказались значительно ниже ожиданий.

После дополнительных тестов было обнаружено, что проблема кроется в особенностях распределения задач на ядра процессора операционной системой Windows 11.

Операционка старается максимально загрузить одно ядро, вместо того чтобы равномерно распределить задачи между двумя разными ядрами. Это приводит к тому, что два потока на одном ядре начинают конкурировать за его ресурсы, снижая общую производительность.

Когда была отключена функция SMT (Simultaneous Multithreading), результаты тестов показали небольшой, но заметный прирост производительности во многих играх.

Обычно SMT позволяет процессору использовать неиспользуемые ресурсы ядра для выполнения дополнительных задач, однако в данном случае это не всегда приводило к улучшению результатов.