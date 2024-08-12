Успех Baldurʼs Gate 3 подтолкнул Obsidian к обсуждению Pillars of Eternity 3

Студия Obsidian обсуждала возможность создания Pillars of Eternity 3 на фоне успехов Baldur’s Gate III — об этом рассказал геймдиректор PoE Джош Сойер в рамках ответов на вопросы пользователей.

© Obsidian

Да, конечно [в студии] обсуждали PoE 3, так как BG3 была большим коммерческим хитом и понравилась критикам.

Однако Сойер признался, что повторить достижения BG3 было бы довольно сложно — ведь у авторов PoE нет доступа к такой же популярной франшизе и вселенной. Кроме того, в случае BG3 речь идёт о большом бюджете.

Автор отметил, что деньги не решили бы все проблемы, но с большим бюджетом сразу бы выросло качество разных элементов игры — анимации, кинематографических роликов, моделей персонажей и так далее. Похожее заявление Сойер, кстати, оставлял и в прошлом году.

Сам разработчик не горит желанием заниматься потенциальным триквелом — он не уверен, что правильно понимает запросы фанатов, которые остались в восторге от BG3.

К тому же его вкус не всегда совпадает с массовой аудиторией в вопросах геймплейных механик.

Если вы хотите дать мне гору денег, чтобы сделать такую игру — пожалуйста. Но я не уверен, что она будет интересна той же аудитории [BG3] и вы заработает на ней.

Заодно Сойер поведал, что после работы над Pillars of Eternity 2: Deadfire он «выгорел» и долгое время не хотел выступать в роли геймдиректора чего-либо. Лишь в процессе работы над Pentiment у него появилось желание снова заняться подобными вопросами.

При этом Сойера совершенно не волнует, что франшизой PoE теперь занимается другая команда — так как он не выступал её создателем:

Знаю, что некоторые могут назвать меня безумцем, но мне всё равно. Франшиза не принадлежит мне, так было с самого начала. Это не хорошо или плохо, просто факт. Я не контролирую серию, над которой тружусь для другой компании.

Сойер добавил, что он готов обсуждать направление развития подобных франшиз, но не ощущает себя в роли родителя, который должен «защищать» своего «ребёнка».

Ещё автор ответил на ряд вопросов о геймдизайне в целом и признался, что подумывал создать сценарий для сериала или фильма. Сойер считает, что ему легче будет создать сценарий к такому проекту, чем написать книгу или выступить режиссёром.

Сойер любит киноиндустрию, но ему очень нравится интерактивный элемент в играх, которого нет в кино.

Новой игрой во вселенной Pillars of Eternity будет ролевое приключение Avowed, релиз которого недавно перенесли на 18 февраля 2025 года.