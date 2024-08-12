Bungie скоро расскажет о будущем Destiny и раскроет дальнейшие планы

Bungie официально обратилась ко всем поклонникам Destiny, которых могли обеспокоить новости о масштабныхувольнениях и другие слухи.

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Она подтвердила свою приверженность игровой серии, а также прозрачному диалогу с сообществом и регулярным апдейтам. О будущем Destiny и дальнейших планах обещают рассказать «скоро» — точную дату сообщат при первой возможности. Всех фанатов поблагодарили за терпение.

Bungie увольняет 220 специалистов, которых не смог бы спасти даже успех расширения «Финальная форма» для Destiny 2. Президент Sony Group объяснил сокращения необходимым шагом для корпоративного блага.

Оставшиеся сотрудники Bungie продолжают работать над Destiny 2 и Marathon. Но у последней могут быть проблемы.