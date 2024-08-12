Появилось сравнение процессров Intel Core i5-14600K и AMD Ryzen 5 9600X

Наши коллеги из XDA-Developers провели сравнительное тестирование процессоров Intel Core i5-14600K и AMD Ryzen 5 9600X, чтобы выяснить, какой из них лучше подходит для различных задач.

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Intel Core i5-14600K — это 10-нанометровый процессор с 6 производительными и 8 энергоэффективными ядрами, обеспечивающий 20 потоков.

Он разгоняется до 5.3 ГГц, что делает его отличным выбором для игровых ПК и рабочих задач. Однако его архитектура уже считается устаревшей. Он также отличается низкой энергоэффективностью и высокой рабочей температурой.

С другой стороны, 4-нанометровый AMD Ryzen 5 9600X обладает более современной архитектурой, 6 ядрами с частотой до 5.4 ГГц и поддержкой памяти DDR5.

Его TDP составляет всего 65 Вт, что делает его более энергоэффективным. Тем не менее, меньшее количество ядер и потоков ограничивает его производительность в некоторых рабочих задачах.

В результате тестирования специалисты XDA пришли к выводу, что Intel Core i5-14600K более универсален и подходит как для игр, так и для рабочих нагрузок.

Однако для его использования потребуется мощная система охлаждения и блок питания. В то же время Ryzen 5 9600X отличается более легким охлаждением и подходит для бюджетных сборок.