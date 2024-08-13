Шифр Hamster Kombat на 13 и 14 августа появился в сети

Разработчики Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданное слово было опубликовано в Telegram-канале «300 Криптанцев».

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Игроки, разгадавшие шифр с 13 по 14 августа, получат 1 млн внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе. Для этого в разделе в главном меню игры нужно нажать на кнопку «Ежедневный шифр», после чего фон хомяка сменится на красный и активируется режим ввода шифра.

Короткое нажатие соответствует точке, длительное — тире. Для ввода слова INCOME используются следующая комбинация:

I – «. .»;

N – «– .»;

C – «– . – .»;

O – «– – –»;

M – «– –»;

E – «.».

Шифр действителен до 22:00 следующего дня, после чего секретное слово сменится.

Hamster Kombat — это игра в жанре кликер в Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают возможность обмена накопленных баллов на криптовалюту после листинга на бирже. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о сложности распределения токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на значительные заработки.

Среди крипто-игр в Telegram у Hamster Kombat есть конкуренты, такие как Blum, Catizen и другие.