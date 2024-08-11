Из Team Secret по Dota 2 ушли все игроки, кроме Пуппея

Сразу три игрока Team Secret по Dota 2 объявили о том, что покидают клуб, — теперь в основном составе «секретных» остался только капитан и владелец клуба Клемент Puppey Иванов.

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Керри Ремко Crystallis Аретс и оффлейнер Мирослав BOOM Бицан попрощались с клубом вчера и уже объявили, что готовы рассматривать предложения от других команд. Сегодня к ним присоединился ещё и мидер Тенг Kordan Тйин Яо.

Клуб пока не комментировал изменения в составе. С 14 по 17 августа Team Secret должна принять участие в европейской квалификации к PGL Wallachia Season 2 — по неподтверждённой информации, там сыграет тестовый ростер с Пуппеем и четырьмя малоизвестными игроками (инсайдеры называют Shad, Adzantick, Tobi и Kyzko).