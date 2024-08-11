$87.99+1.4395.18+1.05
Почта

Авторы Zenless Zone Zero показали нового героя из обновления 1.2

Разработчики Zenless Zone Zero представили нового героя из обновления 1.2. Это персонаж S-ранга по имени Цезарь Кинг, глава Сынов Калидона.

Авторы Zenless Zone Zero показали нового героя из обновления 1.2
© Cq.ru

Игроки вспомнили, что героиня мелькала еще в оригинальном трейлере ZZZ, что может указывать на ее высокую значимость в сюжете. Цезарь выглядит и держится так, как настоящий лидер, и нет сомнений, что с ней Сынов Калидона ждёт блестящее будущее! Но говорят, что ей не всегда просто управлять бандой. Впрочем, Цезарь всегда открыта к советам, а скромность — важное качество любого лидера.

Детали Цезарь Кинг из ZZZ 1.2:

  • Ранг: S
  • Атрибут: физический
  • Специализация: оборона.
Игры