Авторы Zenless Zone Zero показали нового героя из обновления 1.2

Разработчики Zenless Zone Zero представили нового героя из обновления 1.2. Это персонаж S-ранга по имени Цезарь Кинг, глава Сынов Калидона.

© Cq.ru

Игроки вспомнили, что героиня мелькала еще в оригинальном трейлере ZZZ, что может указывать на ее высокую значимость в сюжете. Цезарь выглядит и держится так, как настоящий лидер, и нет сомнений, что с ней Сынов Калидона ждёт блестящее будущее! Но говорят, что ей не всегда просто управлять бандой. Впрочем, Цезарь всегда открыта к советам, а скромность — важное качество любого лидера.

Детали Цезарь Кинг из ZZZ 1.2: