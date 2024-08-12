Опубликованы комбо-карты в Hamster Kombat на 12–13 августа

В популярной игре Hamster Kombat, которая за несколько месяцев успела миллионов пользователей по всему миру добавляют ежедневные комбо-карты. Сегодня в «хомяк» добавили набор из трёх карточек, дающих большой бонус в 5 млн.

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Новые комбо-карты в хомяке на 12–13 августа

Short squeeze — в разделе Specials;

— в разделе Specials; Cointelegraph — в разделе PR & Team;

— в разделе PR & Team; Hamster with friends — в разделе Specials.

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить свой пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 по мск.