Шифр Hamster Kombat на 10 и 11 августа появился в сети

Разработчики игры Hamster Kombat обновили ежедневный шифр. Секретное слово было опубликовано в Telegram-канале «300 Криптанцев».

Игроки, разгадавшие шифр с 10 по 11 августа, получат вознаграждение в размере одного миллиона внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе.

Для ввода секретного слова необходимо перейти в раздел «Ежедневный шифр» в главном меню Hamster Kombat. При смене фона хомяка на красный активируется режим ввода шифра с помощью азбуки Морзе. Короткое нажатие на хомяка соответствует точке, а длительное — тире.

Для ввода слова PUBLIC используется следующая последовательность: P – «. – – .», U – «. . –», B – «– . . .», L – «. – . .», I – «. .», C – «– . – .». Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего секретное слово сменится на новое.

Hamster Kombat — это популярная игра в жанре кликер в Telegram, где игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка на экране, разгадывая секретные шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают, что пользователи смогут обменять накопленные баллы на криптовалюту после листинга на бирже. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что из-за большого числа игроков распределение токенов будет сложным, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на возможность заработать крупную сумму в проекте.

У Hamster Kombat немало конкурентов, среди которых такие криптоигры, как Blum, Catizen и другие, доступные в Telegram.