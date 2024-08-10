Комбо для Hamster Kombat на 10 и 11 августа появилось в сети

Разработчики популярной игры Hamster Kombat в Telegram выпустили новый набор бонусных карт, который будет доступен с 10 по 11 августа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Для активации комбо пользователи должны приобрести или улучшить три карты: Vipassana hamster, Hamster Green energy и Licence Australia, доступные в разделе Specials и Legal. Игроки, собравшие комбо из этих карт, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов внутриигровых монет HMSTR.

Следующее комбо станет доступно спустя сутки, в 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat — вирусная игра в жанре кликер в Telegram, разработчики которой обещают возможность конвертации накопленных баллов в криптовалюту после листинга на биржах. Однако эксперты выражают сомнения в финансовых перспективах игры: экс-глава Binance в СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что с увеличением числа игроков процесс распределения токенов усложнится, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на крупный заработок в Hamster Kombat.

На рынке криптоигр в Telegram у Hamster Kombat немало конкурентов, среди которых Catizen, Blum и другие.